Igli Tare, dirigente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del derby. Ecco le sue parole:



Qual è il titolo di questa sfida per quanto riguarda la Lazio?



"Semplicemente dare continuità alle quattro vittorie. Troviamo un avversario ferito, difficile da affrontare. Oggi siamo consapevoli, sarà una partita difficile. Dobbiamo dare continuità alla classifica e vincere fuori casa".



È cambiata questa Lazio? La sorprende?



"Io direi che la parola giusta sia equilibrio. Sia davanti che in difesa. Dopo una partenza difficile, nelle ultime partite abbiamo fatto una crescita importante. Ora è arrivata la consapevolezza di essere una grande squadra. Dobbiamo mantenere i piedi a terra: la classifica è corta, i giudizi possono cambiare da un momento all'altro".



La Roma è più o meno forte rispetto lo scorso anno?



"La Roma gioca la Champions League. Hanno dei problemi perché ci sono stati molti cambiamenti, è normale in questo momento della stagione avere delle difficoltà. Rimane una favorita per questa stagione".