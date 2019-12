La Lazio batte 3-1 la Juve e conquista la Supercoppa italiana. Sorride il ds biancoceleste Igli Tare nel post partita: "E' un qualcosa che abbiamo costruito tutti insieme, da soli non si può fare nulla. E' una vittoria del gruppo, dopo anni di lavoro e spero che sia solo l'inizio. Passo dopo passo aumenteremo l'esperienza. Dedico il trofeo ai funghi che escono dopo la pioggia. Questa vittoria è anche per loro, per salire sul carro soprattutto quando si perde perché è in questi momenti che la squadra ha bisogno dei tifosi. Gruppo maturo? No, favoloso. Il merito è anche di Inzaghi e di tutto lo staff che sanno leggere anche i periodi negativi oltre a quelli positivi, e questo in una stagione fa la differenza. Le aspettative crescono, ora è importantissimo lo spirito di gruppo e di appartenenza".