Nel prepartita di Lazio-Fiorentina come di consueto ha parlato il ds biancoceleste Igli Tare. Ecco come si è espresso ai microfoni di Dazn: "Serve lo spirito giusto, quello che abbiamo avuto nelle partite importanti. Dobbiamo entare in campo da soldati e uscire da generali oggi. Nonostante un periodo difficile, nel primo tempo contro il Genoa abbiamo fatto bene, ma nel secondo tempo c'è stato un approccio sbgliato. Ora non dobbbiamo pensare troppo a queste cose, ma tornare felici e sereni. Prima viene quello, poi dobbiamo essere determinati perché stiamo in ritardo in classifica e dobbiamo fare tardi".