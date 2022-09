Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Europa League contro gli olandesi del Feyenoord: "L'Europa League è diventata una competizione importante. E' un torneo competitivo, noi partiamo come favoriti nel nostro girone: riconosciamo questo ruolo e come tali ci dovremo comportare a partire da stasera".



I NUOVI - "Gila è un giocatore molto interessante, è un difensore moderno, veloce e dotato di ottima tecnica: è giovane, ha poca esperienza nel calcio professionistico ma penso possa fare bene. Ci ha fatto vedere buone cose anche nel corso della preparazione estiva".



MAXIMIANO - "Abbiamo fatto una squadra larga per questa stagione, anche in considerazione dell'esperienza dell'anno scorso. Vogliamo arrivare il più avanti possibile in tutte le competizioni e per questo abbiamo fatto investimenti importanti. Le scelte di formazione spettano all'allenatore, l'importante è che ci siano le alternative: penso possa essere un anno importante".



GLI AVVERSARI - "Hanno cambiato tantissimo rispetto all'anno scorso. Conosco bene i giocatori della passata stagione ma quest'anno ci sono tanti calciatori nuovi: un punto debole degli olandesi è la linea difensiva. Con il nostro modo di giocare, possiamo metterli in grande difficoltà. Tuttavia, il Feyenoord ha calciatori giovani, rapidi e con ottima tecnica quindi anche loro possono crearci problemi. Non sarà una partita facile, ma partiamo favoriti e stasera dovremo portare a casa la prima vittoria".