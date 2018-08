Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla prima della sfida con la Juve a Sky Sport: "Siamo all'inizio del campionato e abbiamo già affrontato due finali contro Napoli e Juventus. Forse è meglio averle incontrate ora, così le cose non si sono ancora assestate, nemmeno per loro. L'anno scorso qui abbiamo fatto una grande vittoria. Tanti gol subiti? Abbiamo un sistema di gioco atipico, difendiamo con tre centrali e i cinque centrocampisti sono molto offensivi. Da un lato subiamo tanto, dall'altro abbiamo avuto il miglior attacco. Quest'anno abbiamo aggiunto dei calciatori di qualità che possono aumentare il livello. Acerbi è un difensore centrale di ottima esperienza che dà equilibrio a questa squadra. Tutti gli acquisti sono stati scelti con l'allenatore. Inzaghi? Chi conosce il nostro presidente sa che ha un rapporto tale che... dopo due minuti ricevi un'altra telefonata e tutto è dimenticato, come è stato tra di loro".