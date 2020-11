Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare ha dichiarato a Sky Sport prima della partita con lo Zenit in Champions League : "L'eventuale qualificazioni agli ottavi di finale cambierà il nostro mercato di gennaio? Non penso, anche perché il problema sono le liste. Questa squadra, per come è stata costruita, per ogni ruolo ha due giocatori e su questo abbiamo dovuto lasciare soprattutto in difesa due giocatori fuori dalle liste proprio perché c’era abbondanza. In questo momento secondo noi non c'è necessità di intervenire, anche perché quello di gennaio è un mercato di riparazione".



"Sto facendo il mediatore diplomatico tra il presidente Lotito e Peruzzi? Non posso fare un mediatore su un rapporto di famiglia che abbiamo, ci sono cose che succedono dappertutto, rientrerà. Per noi è una persona fondamentale, non ho mai visto come un problema ciò che sta succedendo negli ultimi giorni, o diciamo anche negli ultimi mesi. Guardiamo avanti con grande serenità e concentrazione".