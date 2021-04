Nel prepartita di Lazio-Milan ha parlato anche il direttore sportivo Igli Tare. Ecco come si è espresso a SkySport: "Io direi che questa è come una finale e le finali si vincono. Dopo la sconfitta di Napoli questa è l'ultima spiaggia e dobbiamo vincere".



Scontri diretti con le grandi: "Ci è mancata la vittoria a Napoli. Con la Juve abbiamo giocato bene, ma poi siamo crollati. Con l'Inter la partita ha preso una strada sbagliata, ma quella al Maradona brucia di più perché indirizzata da due episodi clamorosi, anche se il Napoli va detto ha fatto una grande gara. Stasera possiamo solo vincere.

Sulla Lazio da rinnovare: "Sicuramente ci saranno acquisti mirati e giusti. Dovremo ringiovanire la squadra, ma mantenerla competitiva. Quando arrivi a tali livelli serve dare equilibrio per non perdere valore e considerando la competitività delle altre squadre. Il prossimo mercato estivo sarà molto difficile per tutti".