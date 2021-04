Così come anticipato nei giorni scorsi, la Lazio cambierà un solo effettivo rispetto a Napoli in vista della sfida contro il Milan. Si tratta dell'esterno sinistro. Dopo tre gare di fila dal 1' Fares torna in panchina per far spazio a capitan Lulic.



Formazione ufficiale:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.