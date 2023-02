Igli Tare, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il match che attende la Lazio contro il Cluj, valido per il ritorno dei playoff di Conference League: “Assolutamente, non ci devono essere alibi. Dobbiamo giocare la partita, dobbiamo dare il meglio possibile e qualificarci stasera, anche senza gli indisponibili. Penso che vada sfruttata tutta la rosa, Sarri sa quando è meglio per tutti essere utilizzati. Sarà una grande opportunità per chi gioca”.