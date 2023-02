Il vice Immobile sarà Roland. Questa l'idea del ds della, che ha già bloccato l'attaccante ungherese del Friburgo per giugno . Operazione da 15 milioni di euro per i classe '97, che però non sembra convincere a pieno Sarri. Sulle colonne del Messaggero oggi però viene spiegato chee che qualunque altro nome verrà scartato, essendo l'affare di fatto già chiuso e solo da ufficializzare.Il tecnico toscano vuole un attaccante di movimento dal alternare con Immobile, ma che sia una punta di ruolo. Sallai invece, pur avendo una struttura fisica importante (è altro 183 centimetri), nasce come ala destra, anche se all'occorrenza ha giocato in tutti i ruoli del reparto avanzato.L'impressione è che l'effettivo arrivo di questo nuovo acquisto per la prossima stagione sia legata a doppio filo alla conferma dello stesso ds in società.