Salvo sorprese Roland Sallai sarà un nuovo attaccante della Lazio a giugno. A dare la notizia stamattina è Il Messaggero. Tare ha chiuso il colpo con il Friburgo per 15 milioni di euro. Il centravanti Ungherese di 25 anni era stato accostato ai biancocelesti nelle scorse settimane e la trattativa era vicina alla chiusura già a gennaio.I problemi con l'indice di liquidità hanno frenato l'operazione, che però è stata comunque portata avanti sottotraccia dal ds. In attesa di mettere tutto nero su bianco, la Lazio, salvo sorprese, ha quindi trovato il tanto agognato vice-Immobile per il prossimo anno.