La Lazio segna poco, non riesce a tenere il ritmo Champions, rimane indietro. Il pareggio contro la Fiorentina svela una classifica che rischia di complicarsi al prossimo passo falso, e compromettere del tutto la corsa Champions dei biancocelesti. Non si schioda dal solo gol fatto a partita la squadra di Inzaghi, che ha provato ad inserire maggior qualità senza ottenere, per ora, gli effetti desiderati. Come riporta La Repubblica, la difficoltà ad andare in rete è diventata un trend negativo, tanto da far commentare al ds Tare "Non ho mai visto una squadra così forte raccogliere così poco".