Il ds Tare pensa al mercato, nonostante il momento critico bisogna già guardare in avanti e programmare la prossima stagione. La Lazio, che a questo punto sembra almeno certa della Champions League, deve rinforzarsi per la prossima stagione. Si sta muovendo per un attaccante - in ballo Muriqi e Giroud, conteso con l'Inter - ma ha bisogno di almeno un tassello a centrocampo.



MERCATO LAZIO - Per questo Tare, come riporta Tuttosport, avrebbe puntato Daniele Baselli, il centrocampista del Torino. Baselli sarebbe attratto dall'idea di giocare la Champions League, in questa stagione, disastrosa per il Torino, è sceso in campo 16 volte, con 2 assist all'attivo. a