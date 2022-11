Igli Tare è soddisfatto dei risultato ottenuti dalla Lazio in questi anni. Come sottolinea il Corriere della Sera oggi, i biancocelesti hanno vinto 4 trofei nelle ultime 10 stagioni, investendo 286,7 milioni sul mercato. "I risultati raggiunti, per i soldi investiti, sono ottimi, ne siamo orgogliosi". Ha dichiarato il ds albanese ai microfoni del quotidiano. Ora però è il momento di alzare l'asticella.



Lo stesso dirigente del club capitolino lo ha ribadito: "Ora vogliamo salire di livello". E ha anche detto qual è la ricetta per provarci: "Sarebbe importante entrare in Champions per qualche anno di fila". Aumentare stabilmente gli introiti consentirebbe alla società maggior libertà sul mercato. Ecco perché già da quest'anno l'obiettivo quarto posto non è più procrastinabile.