Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match con la Roma: "Derby? È un campionato a sé, lo sappiamo bene cosa vuol dire. Ma la viviamo con grande determinazione, ma senza pressione".



Come fa a non esserci pressione?

"Abbiamo preparato la settimana così, in serenità e per cercare la vittoria. Vincere oggi vuol dire fare un passo importante verso il nostro obiettivo e battere una diretta concorrente".



Ci poteva essere un po' di attenzione anche per rinforzare la difesa?

"Io non ho niente da dire, l'unica cosa che so è che la nostra è la seconda difesa del campionato. Il portiere sta facendo un campionato straordinario. Non dobbiamo esaltarci, abbiamo iniziato il percorso molto tempo fa e bisogna fare un passo dopo l'altro. Dobbiamo essere bravi e avere umiltà, per portare la società più avanti possibile. Poi ognuno fa la sua valutazione".



Lo scudetto già quest'anno?

"Prima il nostro obiettivo, vogliamo andare in Champions League. Tanta gente aveva dei dubbi ad inizio stagione, ma anche due mesi fa. Ma il calcio è anche questo, ogni settimana si può cambiare il giudizio. Se a 5-6 giornate saremo nelle condizioni giuste, non ci nasconderemo".



Sul mercato?

"Gli equilibri sono importanti. Siamo molto attenti a queste cose. Non vediamo in questo momento qualcosa che ci può aiutare. Con questa rosa che abbiamo, solo con il campionato, siamo più che competitivi.