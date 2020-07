Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Sassuolo: "Come ritrovare serenità e spensieratezza? Vincendo. Solo vincere ti può dare la certezza di aver ritrovato le motivazioni. Abbiamo tanti problemi che non voglio usare come alibi, abbiamo parlato con la squadra negli ultimi giorni, anche loro sono stati molto critici con loro stessi. Il campionato è ancora aperto e dobbiamo dare il massimo per chiudere al meglio. Cosa sta mancando alla Lazio? Quando ti mancano più di 14 giocatori per infortuni o squalifiche è impossibile, giocando anche ogni tre giorni, dare il 100%. Ma queste difficoltà non devono valere come alibi. Chi scende in campo deve dare il massimo per lottare con la Juventus fino in fondo".



SUL MERCATO - "Rosa corta? Chi avrebbe pensato che potesse arrivare una pandemia come quella del Covid? Prima della pandemia tutti dicevano che la rosa della Lazio era importante, sicuramente bisognava averla al completo. A fine campionato ci siederemo con il presidente e l’allenatore e faremo un resoconto. Sicuramente dobbiamo trovare una spiegazione al blackout nelle ultime due partite".