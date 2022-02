Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio del match contro il Porto: "Quella di Sarri è una provocazione perché sa che con questa competizione possiamo arrivare alla Champions. Arrivare in fondo è difficile ma non impossibile. E il discorso che ha fatto alla squadra e come si è comportato ieri fa capire che ci tiene più di tutti. Andare avanti ha pro e contro, ma per noi l’obiettivo è andare più avanti possibile e, perché no, raggiungere il traguardo. Spero anche che una squadra italiana possa vincere la competizione per portare punti nella classifica Uefa".



Su Pedro in campo: "Ha avuto miglioramento inaspettato. Ha fatto un provino sul campo in mattinata, è andato bene e ha voluto essere con la squadra".



Sul lavoro dell'allenatore: "È più di un mese che Sarri è convinto della squadra e viceversa. Adesso la squadra recepisce subito le sue indicazioni. Il tempo è stato utile, ma ora siamo in fase cruciale della stagione in cui ogni errore si paga. Dobbiamo cercare di migliorare per arrivare al meglio fino in fondo".