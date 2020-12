Intervistato da Dazn appena prima il fischio d'inizio della sfida tra Benevento e Lazio ecco come si è espresso il ds biancoceleste Igli Tare: "L'importante è che la gente capisca il momento e si metta a ragionare un po'. Da noi è sempre così, si passa dalle stelle alle stalle in un attimo. Prima ti qualifichi agli ottavi di Champions e vieni osannato. Poi perdi la partita contro l'Hellas nel modo in cui avete visto e si torna indietro. Serve maggiore equilibrio".