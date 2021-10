In casa Lazio è stato Igli Tare a parlare del match contro il Bologna nel prepartita. Ecco come il direttore sportivo biancoceleste ha presentato la sfida ai microfoni di SkySport: "Speriamo di chiudere con una vittoria qui a Bologna questo periodo. Siamo sulla strada giusta. La squadra sta pian piano capendo i dettami tattici per esprimere un calcio propositivo. Felipe Anderson è tornato a casa. Lo ha detto che era il suo primo desiderio tornare da noi. Ora è più completo, ha più esperienza ed ha tutte le carte in regola per fare il definitivo salto di qualità".