Il colpo viene dal Brasile. La Lazio ha puntato il difensore da più parti considerato il craque del futuro: 18 anni, il suo nome è Gustavo Cipriano. Difensore centrale, il Santos lo coccola per il futuro, il suo contratto scade nel 2021. La Lazio lo segue con attenzione già da un anno, quando la scorsa stagione il ds Tare provò a portarlo a Roma. Molte offerte, tutte rispedite al mittente.



MERCATO LAZIO - Il Santos era in un momento di forte transizione, cambio di proprietà incluso, la cessione non è stata avallata. Come riporta il Corriere dello Sport, Cipriano farebbe la spola tra Primavera e prima squadra, un talento da crescere. Tare ci crede, ha già scelto l'intermediario, bisogna convincere il Santos.