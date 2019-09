Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a Sky prima dell'impegno in Europa League contro il Cluj: "Conosciamo bene l'Europa League, è importante iniziare con una vittoria stasera. Prima chiudiamo questa vicenda meglio è per la squadra per concentrarsi sul campionato. I nuovi? Sono paziente, la mia valutazione non dipenderà da stasera. Sarà importante per loro fare una bella prestazione per facilitare l'inserimento in squadra. Felice per Berisha che è tornato quello di due anni fa, ha meritato la possibilità di stasera. La sconfitta di domenica è stata palese, abbiamo parlato a lungo in questi giorni. Veniamo da due mesi fatti bene, con grande entusiasmo ma gli ultimi 20 minuti sono inaccettabili. La qualità di questo gruppo, però, è importante; dobbiamo crederci e lavorare per non avere questi cali perché sappiamo che può succedere di tutto se abbassi il livello. E' un nostro difetto questo e ci siamo messi in testa di lavorare su questo"