Un colpo alla Lucas Leiva. La Lazio a centrocampo, per ovviare alla partenza di Milinkovic, per cui dovrebbero arrivare offerte monstre, potrebbe decidere di portare a Roma un giocatore ad alto tasso qualitativo. Tare proverà a sbalordire tutti: come riporta il Corriere dello Sport, il ds biancoceleste ha puntato due super big.



NEWS LAZIO - Il primo è Arturo Vidal, ex Juve, l'altro è Cesc Fabregas. Vedi alla voce, acquisti impossibili. Tare ha abituato gli addetti ai lavori a piazzare colpi incredibili, giocatori molto conosciuti che hanno bisogno di trovare nuovi stimoli. Lavora come sempre in silenzio, il dirigente albanese, e studia un colpo capace di stupire di nuovo.