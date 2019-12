La Lazio pensa al mercato estivo, si muove con calma. A gennaio Tare ha intenzione di fare pochissime operazioni, puntellare la rosa forse solo con qualche movimento interno, magari da Salerno - per esempio portando a Roma Kiyine o Lombardi. Ma, come riporta Lalaziosiamonoi.it, il ds è già al lavoro per il prossimo anno.



MERCATO LAZIO - La Lazio vorrebbe rinforzare la difesa: si spera che il Braga riscatti Wallace, e allora urge un altro rinforzo. Nel mirino Eray Cömert, difensore classe 1998, del Basilea. Nato in Svizzera, ma d’origini turche, ha già esordito in Nazionale con l'ex Lazio Petkovic. Cömert è stato paragonato a Cannavaro, piace già ad Arsenal e Juventus soprattutto per la sua cattiveria in marcatura. Tare ci proverà, sarebbe un colpo importante per puntellare la difesa.