Lazio, Tavares: "Baroni ha idee chiare, c'è l'alchimia giusta e mettiamo bene in pratica le sue indicazioni"

Getty Images

Ha fatto il suo esordio in nazionale ieriIl terzino sinistro della Lazio, classe 2000, è sceso in campo con la maglia delnella gara vinta 5-1 contro la Polonia in Nations League. Si è guadagnato la convocazione soprattutto grazie al suo rendimento dirompente in questa prima parte di stagione nella Capitale. Si è giocato bene la sua occasione, stando ai commenti positivi di compagni e ct della selezione lusitana e ora non ha intenzione di fermarsi, come ha dichiarato lui stesso: “La concorrenza nel ruolo ci fa dare il massimo. Continuerò a lavorare per essere ancora qui con il Portogallo".

In biancoceleste fin qui. Ha esordito anche in Europa League, proprio nell’ultima gara contro il Porto prima della sosta. Dopo i problemi fisici accusati in estate, poco dopo il suo arrivo, è andato velocemente in crescendo fino a diventare uno dei protagonisti principali della rosa dei capitolini. "Alla Lazio abbiamo una buona rosa – ha spiegato ancora - che è la cosa più importante.Quando sei in una squadra che ha tanto possesso palla palla ed è sempre nel campo avversario, è più facile emergere”.