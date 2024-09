Getty Images

La nuova coppia gol dellarischia di doversi già fermare. Per rivedere di nuovoall'opera insieme - ieri col Verona ancora a segno entrambi, per la seconda volta di fila -. A metà del secondo tempo della sfida contro l'Hellas, Taty ha alzato bandiera bianca toccandosi l'interno coscia della gamba sinistra. "Niente di grave" ha mormorato a bordo campo a, preoccupato tanto quanto il pubblico sugli spalti per le sue condizioni. Servirà aspettare l'esito degli esami per sapere se le sensazioni del calciatore sono veritiere o meno.

"Lo abbiamo fatto uscire per precauzione", ha detto nel post gara il medico sociale. "Niente di importante credo - ha aggiunto poi in conferenza stampa Baroni - qualcosa però ha sentito. Con le nazionali e i viaggi intercontinentali qualcosa paghi". L'attaccante argentino è stato impegnato sempre in questo avvio di stagione e ha ricevuto anche la chiamata daesordendo con la maglia albiceleste della Selección. Fatiche che evidentemente si sono fatte sentire sui muscoli.

Con tre gol in quattro partite, Castellanos sembrava aver ingranato da subito la marcia giusta quest'anno. Se i timori fossero confermati, il centravanti sudamericano potrebbe rivedersi in campo direttamente adopo la prossima sosta nazionali. A prescindere da ciò che diranno i medici, già oggi. In base a quale sarà l'entità dell'infortunio anche le successive due trasferte, in Europa League con la Dinamo Kiev e poi a Torino con i Granata, sono a rischio per l'attaccante argentino. Nella peggiore delle ipotesi Taty potrebbe tornare non prima del 19 ottobre per la gara allo Stadium contro la Juventus.

Per sostituirlo Baroni ha a disposizione varie opzioni.che a detta dello stesso mister biancoceleste può ricoprire tutte le zone dell'attacco e quindi potrebbe essere impiegato sia sulla trequarti, cono come punta con l'ex Salernitana alle sue spalle. Altrimenti c'èda schierare alle spalle di uno degli altri due attaccanti rimasti a disposizione. Invece ipotesi come l'adattamento dio l'accentramento di, comunque possibili, sembrano meno probabili - se non in situazioni estemporanee - alla luce delle prove tattiche portate avanti dal tecnico sin dai primi giorni della sua avventura con la Lazio.