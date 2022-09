Si ferma Basic. La brutta notizia per la Lazio arriva stamattina dalla rifinitura di Formello, prima della partenza per la trasferta di Europa League. Il centrocampista ha avvertito un dolore al polpaccio pochi minuti dopo l'inizio della seduta e si è fermato subito. Lo staff è intervenuto prontamente per sincerarsi delle sue condizioni, nella speranza che non si tratti di una lesione.



La sua assenza in Danimarca per la sfida col Midtyjlland è praticamente certa. E visto che la squadra non rientrerà a Roma venerdì mattina, ma andrà in ritiro due giorni a Piacenza prima di affrontare la Cremonese, sembra probabile che - a prescindere dall'entità dell'infortunio, su quale si capirà di più nei prossimi giorni - il croato possa comunque rivedersi in campo dopo la sosta.