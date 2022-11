Luis Alberto e la Lazio, prove di addio. Il “Mago” coltiva da tempo il desiderio di tornare a giocare in Spagna e le tante panchine di questa prima parte di stagione sono la conferma di un rapporto difficile con Sarri. Il tecnico ne fa una questione meramente tattica e lo ha ribadito anche nel post gara contro il Monza: “Luis ha qualità enormi e altre carenze. È una risorsa se le gare si mettono in un certo modo”.Su Luis Alberto rimane, forte, l’interesse de Siviglia che già ci aveva provato la scorsa estate.. Una cifra ritenuta troppo alta dal Siviglia che spera nel lavoro dei suoi agenti per provare a strappare condizioni favorevoli. La pista resta viva ma non è facile, Luis Alberto sogna di tornare da protagonista nella Liga.