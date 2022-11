Troppo brutta per essere vera. Lachiude una settimana difficile con un pareggio sofferto contro il Torino che ha portato nuove tensioni all’interno della squadra. L’Olimpico ha riempito di fischi siache Cristante al momento della sostituzione. E attenzione alla situazione dell’attaccante inglese in vista della riapertura del mercato di gennaio. Se dovessero arrivare delle offerte interessanti non è da escludere che il club giallorosso le prenda in considerazione. Lo stesso Mourinho lo ha criticato nel post-gara su DAZN.- Tiago Pinto deve correre ai ripari per migliorare una squadra troppo dipendente da Dybala e con poche alternative di qualità rispetto ai titolari. Quella che doveva dare Wijnaldum, per intenderci. Il general manager giallorosso ha un chiodo fisso in testa:. Una nuova missione con il Sassuolo è già stata messa in preventivo anche se non sarà certamente facile. Davide spinge da tempo, sogna di tornare all’Olimpico da protagonista. Il nodo principale resta la formula perché Carnevali non intende aprire a una cessione a titolo temporaneo.