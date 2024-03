Lazio, tensione tifosi-Immobile: brutto episodio capitato all'attaccante mercoledì a Roma

Un tifoso, o pseudo-tale, ha inveito per strada contro Ciro Immobile. Aggressione verbale aggravata dal fatto che con l'attaccante della Lazio fosse presente anche il figlio piccolo, Mattia, di 4 anni, e la moglie, Jessica. Il brutto episodio lo racconta oggi Repubblica e testimonia una volta in più la tensione che si respira nell'ambiente biancoceleste in questi giorni.



Le critiche a Immobile da inizio stagione si sono moltiplicate, da più fronti. Dopo le dimissioni di Sarri però, negli ultimi giorni, i toni si sono inaspriti. In molti vedono nel capitano e record man (con 206 gol segnati in biancoceleste) della sqaudra uno dei capri espiatori dell'attuale situazione della Lazio. A lui e agli altri senatori i tifosi addossano le principali responsabilità per l'addio del tecnico toscano. Ora però, dopo lo spiacevole fatto accaduto pochi giorni fa, il limitie rischia di essere superato rendendo insostenibile per Immobile l'idea di proseguire la sua avventura a Roma con questo clima divenuto nel giro di poco così ostile. Dopo 8 anni l'avventura del bomber nella Capitale potrebbe davvero giungere al termine la prossima estate.