Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Frosinone - Lazio in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Segui Frosinone - Lazio in diretta su SKY

GUARDA SU SKY

, sabato 16 marzo alle ore 20.45 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, chiuderà il sabato della 29agiornata di Serie A. Entrambe le squadre stanno attraversando un periodo nero, con i ciociari che non vincono una gara dal 21 gennaio e che si ritrovano terzultimi, con la seconda peggior difesa del campionato. Per contro la Lazio ha attraversato un autentico terremoto in settimana con le dimissioni di Sarri, dopo il ko contro l'Udinese (il 4° consecutivo tra campionato e Champions), e tutte le polemiche, contro la società e i calciatori, che di conseguenza sono esplose nell'ambiente biancoceleste.A guidare la Lazio dovrebbe esserci Martusciello, ma il condizionale è d'obbligo viste le tensioni dentro Formello. E almeno inizialmente il modulo dovrebbe restare lo stesso, anche se il passaggio a 4-2-3-1 (provato ieri) non è da escludere del tutto. Se non altro, la squadra recupera Guendouzi (squalifica ridotta da giudice sportivo e già scontata lunedì scorso), Pellegrini e Marusic, ma non avrà Provedel per infortunio e neanche i lungodegenti Rovella e Patric. Non va meglio a Di Francesco - anche lui con la panchina traballante - che deve fare i conti con le assenze di Marchizza, Oyono, Bonifazi e Lusuardi. Dovrebbe farcela invece Valeri ad andare almeno in panchina.Frosinone - Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251) o in streaming su DAZN, NOW TV e SkyGo, tramite app attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast .La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Gabriele Giustiniani, il commento tecnico a Massimo Gobbi.Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco: Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Lazzari; Luis Alberto, Cataldi, Guendouzi; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All.: Martusciello