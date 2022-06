La Premier League tenta Romagnoli. Il Newcastle - scrive oggi il Corriere dello Sport - ha messo sul piatto un ingaggio da 4 milioni al difensore, che tra pochi giorni si libererà ufficialmente dal Milan. Un'offerta nettamente superiore a quella della Lazio, per la quale però entra in gioco il fattore passionale, oltre al fatto che i biancocelesti, a differenza dei Magpies, giocheranno in Europa. Il centrale freme per indossare la maglia della sua squadra del cuore e ha già declinato altre offerte importanti, in attesa della chiamata da Formello, per chiudere una trattativa che va avanti da mesi. Lotito è fermo sui 2,8 a stagione, per il momento. Serve un ultimo affondo per arrivare alla firma. Possibilmente, prima che le altre tentazioni diventino più insistenti...