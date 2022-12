Il rinnovo di Pedro è ancora in stand-by in casa Lazio. Lo spagnolo resta in scadenza a giugno e la società vorrebbe allungare di un'altra stagione il legame. Il calciatore però preferisce aspettare, per valutare con calma tutte le opzioni. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Oltre al Barcellona dell'amico Xavi, che lo accoglierebbe a braccia aperte, si è aggiunta negli ultimi giorni anche una tentazione dagli Emirati Arabi.



Il classe '87 vorrebbe riparlare a febbraio con la società per una risposta definitiva. Lotito però ha intenzione di avanzare un proposta ufficiale già ai primi di gennaio. Il suo futuro resta quindi davanti a un bivio. restare a Roma o cercare altrove (magari coperto d'oro dagli sceicchi) l'ultima esperienza della sua carriera?