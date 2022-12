Sarano tre le amichevoli della Lazio prima di Natale. Due saranno giocate in Turchia, durante il ritiro di questa settimana. L'ultima, come scrive il sito sololalazio.it, sarà disputata in Spagna il 20 dicembre contro l'Almeria.



Successivamente i biancocelesti avranno qualche giorno di riposo per le festività natalizie. Poi da fine dicembre Sarri inizierà a preparare il ritorno in campo del 4 gennaio a Lecce.