La Lazio prepara la gara contro l'Inter. La settimana che precede il big match che vale la Champions è scandita dalle mosse tattiche di Inzaghi. Questa mattina è andata in scena una partitella contro la Primavera, per mantenere alta la concentrazione. ASSENTI - Hanno saltato la partita Lukaku, Parolo, Leiva ed Immobile. Per loro allenamento differenziato, le loro condizioni (a parte il brasiliano) sono da monitorare nelle prossime ore. Buone sensazioni per Immobile, Parolo sembra leggermente più indietro.