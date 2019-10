Il 4-0 subito a Roma per opera della Lazio Walter Mazzarri lo ricorderà a lungo. Questa è stata la peggior sconfitta subita dall'allenatore toscano da quando allena il Torino: mai la squadra granata aveva subito un passivo così pesante nell'ultimo anno e mezzo.



L'ultima sconfitta di tali proporzioni risale a due anni fa, quando sulla panchina del Toro sedeva ancora Sinisa Mihajlovic: in quell'occasione la squadra granata fu battuta per 4-0 dalla Juventus. La peggiore sconfitta di Mazzarri da allenatore del Torino è stato nel match contro l'Empoli della scorsa stagione: 4-1 per i toscani il finale.