Tra i calciatori del Torino scesi in campo ieri pomeriggio all'Olimpico contro la Lazio ce n'era uno la cui prestazione è stata osservata con particolare attenzione dai dirigenti biancocelesti: Daniele Baselli.



Il centrocampista già la scorsa estate era stato al centro di una trattativa tra la Lazio e il Torino ma alla fine prevalse la voglia di Urbano Cairo di trattenere il giocatore. I contatti tra o dirigenti biancocelesti e il procuratore di Baselli, Giuseppe Riso, in questi mesi sono però proseguiti e a fine stagione la trattativa potrebbe riaprirsi, specialmente se il Torino non dovesse riuscire a centrare la qualificazione a una coppa europea.