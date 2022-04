Lazio-Torino di sabato sera non sarà solamente una partita di campionato, ma sarà un vero e proprio incontro di mercato: il nome in ballo è quello di Mohamed Fares.



A gennaio il terzini si è trasferito dalla società biancoceleste a quella granata con la formula del prestito con diritto di riscatto, dopo un paio di giorni dal suo approdo sotto la Mole, in allenamento Fares ha subito un grave infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato) che gli ha fatto terminare con diversi mesi di anticipo la stagione.



Il Torino non eserciterà la clausola per il diritto di riscatto del terzino ma chiederà alla Lazio un rinnovo del prestito alle stesse condizioni.