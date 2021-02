Potrebbe arrivare nella giornata di oggi la decisione della Lega riguardo alla partita in programma martedì tra la Lazio e il Torino. Come è ormai noto a tutti, i calciatori granata sono da una settimana in isolamento domiciliare e non possono nemmeno allenarsi individualmente a causa del focolaio di Covid scoppiato nello spogliatoio: in totale sono 8 i giocatori risultati positivi al tampone, più un componente dello staff medico.



L'Asl di Torino non sembra intenzionato a dare il consenso ai calciatori del Torino negativi al Covid di interrompere l'isolamento per recarsi a Roma: tocca ora alla Lega di serie A decidere se rinviare la partita o farla comunque disputare martedì, con il rischio che la squadra di Davide Nicola non si presenti allo stadio Olimpico.