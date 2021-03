Nuovo capitolo della saga Lazio-Torino: oggi la Corte sportiva d'Appello discuterà il ricorso presentato dalla società biancoceleste per la decisione del Giudice Sportivo di non assegnare la vittoria per 3-0 a tavolino al club di Claudio Lotito, considerato che il Toro non si era presentato all'Olimpico lo scorso 2 marzo (il giorno in cui era in programma la partita).



Al Torino ci si aspetta che la Corte sportiva d'Appello rigetti il ricorso della Lazio e si esprima per il recupero della partita, considerato che la squadra di Davide Nicola era stata bloccata dall'Asl per via del focolaio di Covid scoppiato nello spogliatoio granata.