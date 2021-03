Lazio-Torino non si è giocata all'Olimpico, ma la partita fuori dal campo è entrata nel vivo. E sulla vicenda arrivano nuovi aggiornamenti: slitta la decisione del Giudice Sportivo. Da prassi, il verdetto sarebbe atteso tra domani e venerdì (domani sera il posticipo Parma-Inter), ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com la decisione slitterà: questo è dovuto al preannunciato reclamo del Toro in vista del prossimo pronunciamento del Giudice Sportivo sulla vicenda.



COSA SUCCEDE - "Cause di forza maggiore hanno impedito la disputa della partita Lazio-Torino", recita la nota pubblicata dal club granata. E proprio in virtù di ciò, il Giudice Sportivo dovrebbe decidere di lasciare 'sub iudice' il risultato della partita, come già accaduto prima del pronunciamento su Juventus-Napoli, anche se le vicende non dovrebbero poi seguire il medesimo percorso. Giudizio sospeso quindi per il preannunciato reclamo del Toro, il Giudice a questo punto valuterà la rimostranze granata e le eventuali contro deduzioni della società biancoceleste, e chiederà un supplemento di indagine. Solo completato questo iter arriverà quindi il pronunciamento, probabilmente tra una decina-quindicina di giorni, e da lì in base al verdetto: Lazio-Torino, la partita fuori dal campo è nel vivo.