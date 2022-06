La pista Caputo per la Lazio non è ancora abbandonata. Lo suggerisce oggi Tuttosport parlando di possibile ritorno di fiamma per l'attaccante. Nelle scorse settimane il dietrofront era stato netto, con la ricerca del vice-Immobile virata drasticamente sulla volontà di confermare di Cabral e la possibilità, ormai quasi del tutto svanita, di arrivare a Mertens. Fatto sta che un attaccante di riserva i biancocelesti ancora non l'hanno trovato e così il quotidiano rilancia la candidatura del centravanti della Sampdoria.



L'operazione avrebbe bassi costi per le aquile che, stando sempre a quanto si legge nella notizia, potrebbero anche inserire Akpa Akpro come contropartita per i blucerchiati. Al momento però la società doriana è alle prese con il cambio di proprietà. Difficile quindi dire ora con certezza quali possano essere i piani del club sul calciomercato. Infatti anche un'ipotesi che sembrava svanita ora sembra poter tornare in auge.