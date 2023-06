Anche quest'anno Lucas Vazquez è diventato un possibile obiettivo di mercato della Lazio. Il nome dell'esterno destro spagnolo di proprietà del Real Madrid lo riporta oggi Il Messaggero. Dal 2016 ciclicamente è stato accostato ai biancocelesti e in un paio di occasioni l'affare sembrava a un passo dalla conclusione. Questa volta il suo profilo rientra tra i possibili piani B se saltasse Berardi.



Nell'ultima stagione Vazquez ha collezionato 30 presenze tra Liga e coppe mettendo a segno 4 gol e 3 assist. Ha il contratto in scadenza nel 2024, motivo per cui il suo cartellino avrebbe un costo intorno agli 8 milioni di euro, abbordabile per le casse laziali. Il calciatore dovrebbe però rivedere al ribasso le richieste per l'ingaggio. Ai Blancos guadagna 4,5 milioni: troppi per la Lazio che però può fare leva anche nel suo caso sulle agevolazioni del Decreto Crescita.