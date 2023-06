Torna di moda il nome di Hudson-Odoi per l'attacco della Lazio. Secondo il Messaggero negli ultimi giorni il club avrebbe ricontattato l'esterno di proprietà del Chelsea, ma in prestito al Bayer Leverkusen in questa stagione. I Blues sarebbero anche disposti a trattare per un nuovo prestito del ventiduenne inglese, pupillo di Sarri, che lo lanciò nel 2018-19 quando sedeva sulla panchina dei londinesi. L'affare secondo il quotidiano romano potrebbe decollare nelle prossime settimane.