Lazio, torna di moda un vecchio obiettivo per la fascia: Fabiani al lavoro

Il nome di Nuno Tavares torna in orbita Lazio. Il terzino di proprietà dell'Arsenal, in prestito quest'anno al Nottingham Forrest, era stato già cercato dai biancocelesti nel 2021, quando era ancora al Benfica, prima di finre poi ai Gunners. Portoghese con origini capoverdiani, classe 2000, potrebbe diventare un obiettivo per l'estate, quando la società capitolina opererà sicuramente in quel reparto, per adattare la rosa alle idee tattiche di Tudor.



Il contratto del calciatore con la squadra londinese scadrà nel 2025 e non ci sono trattative in corso per il rinnovo. A giugno quindi gli inglesi punteranno a cedere il ragazzo, finito di fatto fuori dal progetto tecnico della squadra. Potrebbe essere quindi un colpo a basso costo per la Lazio. La valutazione di base si aggira intorno ai 20 milioni, ma se le volontà sono quelle di separarsi in estate è molto probabile che si trovi un compromesso al ribasso, più alla portata delle casse del club romano. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, il ds Fabiani peraltro è già al lavoro per sondare la fattibilità dell'affare, su indicazione proprio del nuovo allenatore biancoceleste che lo ha allenato per un anno al Marsiglia . Ex nazionale Under21 del Portogallo, Tavares era considerato un talento in rampa di lancio, ma fino a ora non ha ancora rispettato le aspettative. Anche quest'anno per lui sono state appena 11 le presenze tra Premier League e FA Cup. Cerca quindi un'occasione di rilancio e la Lazio potrebbe offrirgliela.