A Monza tornerà Immobile. La Lazio riabbraccerà alla ripresa della Serie A il proprio capitano-goleador, dai cui gol nelle ultime undici partite del campionato dipenderà molto della corsa Champions dei biancocelesti. Ma oltre a trascinare i suoi compagni ai primi quattro posti, il centravanti di Torre Annunziata insegue anche un altro record personale, che può raggiungere entro la fine della stagione. Gli mancano infatti 9 gol per arrivare a i 200 in A e rilanciarsi nella sua scalata alla top 10 dei migliori marcatori della storia del campionato italiano. Nel mirino c'è Roberto Baggio a quota 205 e poi Antonio di Natale a 209.



Entrambi saranno raggiungibili verosimilmente già nella parte iniziale della prossima annata, se non ci saranno altri guai fisici, come quelli che hanno rallentato quest'anno la corsa di Ciro, fermo a 9 reti da dopo Salernitana - Lazio. Per ora è il peggior rendimento da quando è in biancoceleste. C'è ancora tempo però per migliorare le statistiche nello sprint finale.