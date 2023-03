C'è anche la Lazio in corsa per portare Retegui in Serie A. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, spiegando però anche che Sarri preferirebbe che la società puntasse su un profilo già pronto, come Bonazzoli.



Gli agenti del nuovo centravanti della Nazionale avevano contattato Lotito già prima della convocazione di Mancini, racconta stamattina il quotidiano. Ora la valutazione dell'italo-argentino è lievitata intorno ai 15 milioni e tra le concorrenti spicca in particolare l'Inter. L'opzione Bonazzoli, oltre che preferita dal tecnico biancoceleste, avrebbe anche costi di gran lunga inferiori. Finito ai margini con Paulo Sousa alla Salernitana, l'attaccante si può prendere in estate con circa 5 milioni di euro. Nell'idea dell'allenatore toscano, sarebbe un comprimario ideale per Immobile, che non andrebbe a minare gli equilibri della rosa in attacco.