Lazio, torna la tensione tra Guendouzi e Tudor: ecco cosa c'è dietro l'infortunio

Non è per niente tutto risolto traLe acredini del passato, risalenti ai tempi del Marsiglia, tornano d'attualità anche nella, con le scelte del tecnico che al calciatore proprio non vanno giù. Il problema al polpaccio sinistro lo ha costretto a prescindere al forfait ieri contro la Salernitana, ma a Formello nei giorni precedenti c'era già stato un diverbio tra i due. Durante la rifinitura, alla distribuzione dei fratini per provare la formazione,e lo aveva fatto presente al tecnico. Ne è scaturito un diverbio tra i due e ora lo strappo dovrà essere ricucito in qualche modo.

In conferenza stampa post partita l'allenatore croato non si è espresso sulla vicenda, confermando che Guendouzi è rimasto fuori solo per il problema fisico accusato durante la seduta. C'è però il precedente dell'alla prima contro la Juventus, quando il numero 8 non aveva affatto gradito di finire fuori dall'11 iniziale dopo essere stato di fatto un titolare inamovibile sotto la gestione di Sarri. L'impiego dall'inizio in Coppa Italia e nel derby sembrava aver fatto seppellire l'ascia di guerra, ma evidentemente non è così.