Sono passati due anni dalla morte di Fabrizio Pisicitelli, conosciuto da tutti per essere stato capo ultrà della Lazio ed importante esponente della criminalità organizzata romana, sotto lo pseudonimo di Diabolik. A freddarlo in mezzo alla folla al Parco degli Acquedotti era stato un killer albanese che, nel 2020, a Torvajanica, ha ammazzato, con le stesse modalità, anche il suo connazionale trafficante di droga, Selavdi Shehai, meglio noto come Tarzan. Secondo quanto rivelato da l'Espresso di questa settimana, il killer di Diabolik e Tarzan, sarebbe stato torturato ed ucciso in Albania.