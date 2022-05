Venti giorni alla fine del campionato. Poi si scoprirà se il futuro di della Lazio sarà ancora con Sarri in panchina. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. Sei punti dividono i biancocelesti dalla matematica certezza di un piazzamento in Europa. A fine anno si tireranno le somme. Il tecnico e Lotito si stimano a vicenda, lo hanno più volte dichiarato ai microfoni dei media. Ma per continuare il percorso insieme servono garanzie.



Il passaggio fondamentale, per la scelta del mister di prolungare o meno il contratto fino al 2025, è quello di capire le reali possibilità della società di mettergli a disposizione una rosa con almeno 7-8 innesti assolutamente necessari. E questo dipenderà anche dagli introiti per la partecipazione alle competizioni UEFA. Una certezza che potrebbe arrivare tra venti giorni...