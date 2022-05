Per tutti, tra Formello e l’Olimpico biancoceleste è il ‘sergente’. Maè molto di più. Sicuramente il miglior centrocampista del campionato italiano e tra i primi cinque anche in Europa. I numeri non mentono mai e quelli del nazionale serbo sono semplicemente straordinari: ha raggiunto per la prima volta in carriera la doppia-doppia di reti e assist (10 e 11).. Ma questa volta non può bastare per farlo rimanere a Roma, la decisione di andare via al termine della stagione è stata presa da tempo. In comune accordo conperché la sua cessione è considerata necessaria considerando che l’altro sacrificabile,, viene da una stagione molto al di sotto della sue possibilità e non ha grandi richieste sul mercato.forse 3 o 4. Perché se da un lato Lotito non potrà chiedere i 120 milioni di qualche anno fa, dall’altrosu quello che viene considerato il rinforzo ideale per fare il salto di qualità, Allegri farebbe follie pur di allenarlo. Federicoparla spesso con il suo agente, trovare un accordo su ingaggio e durata del contratto non sarebbe un problema. Ma prima il club bianconero deve cedere diversi esuberi a centrocampo, una missione non facile allo stato attuale. Al di là della smentita su alcune dichiarazioni perentorie sul, l’interesse e’ concreto e presto si entrerà nella fase operativa della trattativa. I Red Devils vogliono preparare una prima offerta che non sarà molto lontana dalle basi messe dalla Lazio. E sullo sfondo rimane sempre